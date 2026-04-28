SAUNA TOKYO AKASAKAは5月1日、新ブランドの1号店「毎日サウナ東京 幕張店」を、千葉・幕張エリアにオープンする。毎日サウナ東京 幕張店外観同施設は、サウナ東京が持つ"テーマパークのような高揚感ある体験"と、毎日サウナが提供する"極上な薪サウナの心地よさ"を融合した新業態。5つのサウナ室、3種の水風呂、スーパー銭湯規模の広大な温浴エリアを備え、24時間営業する。サウナ室は、最大34名収容の「薪火サウナ」をはじめ、