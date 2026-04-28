控え室の隣にあった『説明会会場』の貼り紙。気になってメーカー名を調べたカズレーザーが見つけた“ある商品の正体”とは。カズレーザー○貸し会議室で行われていた説明会YouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】』で公開された動画「【詐欺】ロケ先で遭遇したスピリチュアルな説明会#337」にて、ある雑居ビルの中にあるスタジオで収録を行った際、「控え室がその下の階の貸し会議室みたいなところだった」