BLT PRIMEは5月1日〜31日、本場アメリカの食文化を体現するイベント「バーガーマンス2026」を、ニューヨーク発のステーキハウス「BLT STEAK ROPPONGI」にて開催する。アップルコブラーバーガーアメリカで5月に行われる食の祭典に着想を得た同イベントは、今年で4回目を迎える。最高級プライムグレードビーフ100%のパティをステーキ専用釜で焼き上げた、専門店ならではの本格バーガーを味わえる。今年は「アメリカ各地の食文化の再