遅れてチャンピオンリングを手にした。大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希と同僚のキム・ヘソンだ。【写真】キム・ヘソンと大谷翔平「びしょ濡れ」ロサンゼルス・ドジャースは4月28日（韓国時間）、公式SNSでリング授与の様子を公開。デーブ・ロバーツ監督がロッカールームで直接名前を呼び、チームメートが見守る中でリングを手渡した。ロバーツ監督は「自らの選択でここに来た選手だ。ドジャースを選び、チームに大きな影響を与えた