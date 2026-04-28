【モデルプレス＝2026/04/28】お笑いトリオ・や団の本間キッド（43）が2026年4月27日、ラジオ番組「ザ・ギース尾関高文とOCHA NORMA広本瑠璃の年の差ラジオ」（RCC／毎週月曜23:00〜23:30）に出演。結婚を発表した。【写真】結婚発表した「KOC2025」準優勝者、衝撃の白髪姿◆や団・本間キッド、結婚発表本間は、同番組にて結婚を発表。婚姻届の証人は、同番組のスタッフである作家・せきしろ氏だと明かした。また、お相手について