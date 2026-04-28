四川省成都市にあるＩＦＳモールで「即買即退」の税還付手続きを行う外国人観光客。（成都＝新華社配信）【新華社北京4月28日】中国で実施されている出国者向け免税の「即買即退」（購入時還付）サービスは、2025年4月の全国展開から1年が経過した。国家税務総局によると、この1年間の全国の利用者数は約14倍に増加し、免税品の販売額と還付額も10倍以上に拡大した。