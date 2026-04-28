実践型マンガスクール「カキコミ」の公式Xが更新され、漫画『彼女、お借りします』『AKB49〜恋愛禁止条例〜』で知られる宮島礼吏氏の顔出し写真が投稿された。【写真】初めて見た！凛々しい顔の『かのかり』作者・宮島礼吏「カキコミ」は現役プロマンガ家と編集者による、超実践型マンガスクール。投稿された写真では、「1話描くときにいろんなものを、みんな詰め込んじゃう、結局どれが本当にこの漫画でやりたい部分か、まず