お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀（53）が28日、所属事務所の公式サイトを通じて、当面の間休養することを発表した。SNS上では元気な姿で復帰することを願う声があふれている。【写真】先月には…ビールを持ち笑顔をみせていたバナナマン所属するホリプロコムは、公式サイトにて、「バナナマン日村勇紀についてのお知らせ」と題し、「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたし