タレントの神田うの（51）が28日、自身のインスタグラムを更新。親交のある、フィットネスプロデューサーで“カリスマ”トレーナーとしても知られるAYAとの2ショット写真を披露した。神田は「お腹の中ですくすく育っていくAYA先生のBabyBoyが可愛くて可愛くて仕方がありません」と書き出し、AYAのお腹に顔を寄せた写真をアップ。「毎週どんどん大きく成長していくその命の神秘を娘にも見せてもらえて嬉しく思っております」と