お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が28日、自身のSNSを更新し、自身のWikipedia（ウィキペディア）のページの名前が変更されていることに「嘘だろ」とツッコミを入れた。【動画】渡部「穴どこ？」大悟「その言葉やめましょう」爆破から脱出なるか!?26日放送のABEMAバラエティー『チャンスの時間』の「アンジャッシュ渡部建 リアル炎上からの大脱出〜国民の皆様お許しくださいSP〜」で、渡部は地上波復帰をかけて、制限時間