高崎山自然動物園は28日、今年第1号の赤ちゃんザルの名前が「ミラノ」に決定したと発表した。【写真】圧巻！サル寄せ場の様子多くの人に親しみを持ってもらえるよう、毎年最初に産まれた赤ちゃんザルに公募で名前を付けており、今年も3月15日から名前の募集を行ったところ、2158件の応募があった。その中から、今年2月に開催された「ミラノ・コルティナ冬季オリンピック」にちなみ、53件の得票のあった「ミラノ」に決定した。