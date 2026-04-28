謎解きクリエイターとして活躍するタレント・松丸亮吾（30）が27日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。受験に合わせた勉強法を紹介した。「偏差値70天才軍団」の一員として登場。男子御三家の麻布中に算数満点で合格、東大工学部に進学。在学中に会社を設立し、昨年3月に中退したことも報告している。松丸は受験対策として「試験当日のスケジュール通りに科目やってました」と本番に合わせた勉強ス