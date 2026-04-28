Jリーグ・浦和レッズは28日、マチェイ スコルジャ監督と2人のコーチ陣との契約を解除したことを発表しました。スコルジャ監督は2023年シーズンから浦和レッズの指揮官に就任。2023年にはルヴァンカップ準優勝、昨シーズンは天皇杯ベスト8に導きました。4年目で迎えた今シーズンはここまで直近7連敗と低迷。チームは双方合意の上、ラファウ ヤナスコーチ、林舞輝コーチとともに契約解除する運びとなりました。なお、新たに田中達也U