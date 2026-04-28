候補者2人の得票が同数となり、くじ引きで当選者が決まった茨城県の神栖市長選挙について、落選した前市長側が申し立てた当選無効の審理申し立てについて、県の選挙管理委員会は28日、当初有効とされた「まんじゅうや」「だんごさん」と記載された投票について、「無効」と判断し、木内敏之市長の当選を取り消した。この選挙は2025年11月に行われ、前市長の石田進氏と木内敏之氏の得票が同数となり、くじ引きの結果、木内氏が市長