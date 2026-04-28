去年11月の茨城県神栖市長選の投票結果をめぐり、県選挙管理委員会は票の再々点検を行った結果、当選結果を無効とすると発表しました。去年11月に投開票が行われた神栖市長選挙をめぐっては、新人の木内敏之氏と当時の市長・石田進氏の得票が同数となり、公職選挙法の規定によりくじ引きで木内氏が初当選を果たしました。石田氏の異議申し立てにより神栖市選挙管理委員会が票の再点検を行いましたが、結果は変わらないとして棄却。