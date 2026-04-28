添乗員との“二刀流”グラビアアイドル小山玲奈（31）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。ビキニ水着ショットを投稿した。「チャンス大阪撮影会、ありがとうございました！本当に本当にありがとう！」などと感謝し、ワインレッドのビキニ水着ショットを公開。「#むちむち」とハッシュタグをつけて自称するボディーのバックショットはヒップなどの曲線美が際立った。ファンやフォロワーからも「めちゃくちゃ可愛い」「美