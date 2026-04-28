「ズボン脱がせてたら無言でおむつ持ってくるようになった、気が利きすぎるイッヌ🐶（何枚持ってくるかはイッヌ次第）」【写真】息子くんのおむつを持ってきてくれる犬さんこんなポストをされたのは、なつ（@natsu72__mm）さん。投稿された動画には、2歳の息子さんのズボンを脱がせるタイミングを見計らったかのように、ワンちゃんが自らおむつを運んでくる様子が映っています。まるで家族の一員として“役割”を理解してい