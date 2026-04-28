中国商務部によると、1-3月に全国で新たに設立された外資系企業は前年同期比11％増の1万3987社で、実行ベース外資導入額は同7．3％減の2496億元（約5兆7408億円）だった。産業別にみると、製造業の実行ベース外資導入額は714億6000万元、サービス業は1746億元だった。ハイテク産業の実行ベース外資導入額は前年比30．7％増の1027億3000万元で、全国に占める割合は41．2％と、前年同期より12ポイント上昇した。うち、研究開発・設計