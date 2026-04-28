28日午前、北秋田市脇神でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと28日午前11時20分ごろ、北秋田市脇神字赤川岱の空き家敷地内にいるクマ1頭を、隣の家にいた60代の女性が目撃しました。クマの体長は約80センチです。最も近い民家までは約20メートルで、隣接した地域には鷹巣中央公園や保育園などがあります。警察は関係機関に連絡するとともにパトカーで現場付近を警