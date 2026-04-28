中国各地の政府は先ごろから、メーデー連休中（今年は5月1〜5日）に政府職員食堂を一般公開すると相次いで発表しています。中国中部に位置する湖北省赤壁市は、メーデー連休中の文化・観光PR活動を説明する記者会見において、同市政府職員食堂を5月1日から5月5日まで一般公開し、1日最大延べ800人を受け入れ、市民や観光客はいずれも利用できることを明らかにしました。料理については、おかず5品にスープ付きの「5品1汁」の定食を