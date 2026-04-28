終わりの見えない物価高。食品やガソリン、推しのコンサート代などいろいろなものが値上がりする中、「特にこれはしんどい」と感じるポイントは人それぞれです。All About編集部が実施したアンケートには、実にさまざまな声が寄せられました。今回はその中から、高知県に住む40歳女性の「物価高で一番苦しいと感じること」を紹介します。「外食やコンビニを頼ることが全くなくなりました」【回答者プロフィール】・居住地：高知県