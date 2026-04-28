BEVの不安を解消する新サービス「TEEMO」とマルチパスウェイの展望とはトヨタはカーボンニュートラルの実現を目指し、「マルチパスウェイ」という戦略を推進しています。これは、BEV（電気自動車）だけでなく、PHEV（プラグインハイブリッド車）、HEV（ハイブリッド車）、ICE（内燃機関車）、FCEV（燃料電池車）など、多様なエネルギー事情やユーザーの使い方に合わせて、メーカーが多様な選択肢を用意する取り組みです。