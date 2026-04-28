「ディズニーストア 京都ポルタ店」が、4月28日（火）にグランドオープン。「ディズニーの魔法がかかった夢の世界」をコンセプトに、京都ならではの“和”を取り入れた特別な店舗デザインとなっている。【写真】人気の予感！牛若丸＆弁慶デザインの「うるぽちゃちゃん」がかわいすぎる■しばらくは入店予約が必要今回オープンした「ディズニーストア 京都ポルタ店」は、京都駅直結の商業施設・京都ポルタに誕生した「ディズ