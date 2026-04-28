聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第30弾は「デュエル」だ。――◆――◆――試合中に発生する１対１の直接的な対人戦や競り合いを指すワードで、ロシア・ワールドカップ予選で日本代表を率いたヴァイッド・ハリルホジッチ監督が、日本サッカーに広めたことでも知られる。もともと「決闘」を意味する言葉だが、サッカーではボール保持者と対峙する守備者、あるい