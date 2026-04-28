俳優の仲里依紗（36）が26日、自身のインスタグラムを更新。「ギャル上等」とつづり、“デカ目”のギャルメイクを施したド派手な別人級ショットを披露した。【写真】「すごっ！」「おめめパチパチ」「めっちゃギャル」“ド派手メイク”で別人級の仲里依紗仲は、15日に更新した自身のYouTube動画で、元eggリーダーのメイク講師・きぃーちゃん（鈴木綺麗）とコラボレーション。動画では、トークを展開しながら「大ファン」のきぃ