東京ミッドタウン八重洲は、ゴールデンウィーク期間中に『YAESU BIG HOLIDAY 2026』（4月29日〜5月6日）を開催する。【画像】東京駅すぐ…身近な科学や最新の技術を楽しく学ぶ子どもたち同イベントは、ゴールデンウィークの大型連休と“端午の節句”の「健やかな成長を願う」という想いを掛け合わせ、“大きくなろう”をテーマに実施。東京駅八重洲口直結という利便性を活かし、お出かけの合間にも立ち寄りやすい立地で、親子