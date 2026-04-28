陸上男子100メートルの清水空跳（17＝石川・星稜高）が29日の織田記念（ホットスタッフフィールド広島）を欠場することを28日、明かした。今季初戦に向け、この日の午後に始まった練習では走っていたが、その後に欠場を表明。報道陣の取材に応じ、今月12日頃に右膝裏に痛みが生じ、今も違和感が残っていることを明かした。「膝裏を痛めて、良くはなってきているけ、ここで走ると怖いなというところで。肉離れとかを阻止する