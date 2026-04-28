名古屋市が市役所の屋上で「養蜂」を始めた。ミツバチには、花粉を運び、野菜や果物を実らせる役割があり、養蜂を通して生物多様性や生きもののつながりを知ってもらう狙いだ。（渡辺歩希）名城公園の桜の蜜運ぶ市役所西庁舎（中区）の屋上で今月１６日、３月下旬に設置された養蜂箱が開けられると、約１万匹のミツバチが青空へと向けて一斉に飛び出した。担当者がスプーンで巣をなぞると、こはく色に輝く蜜が滴り落ちた。ミツ