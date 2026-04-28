東京証券取引所28日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反落した。このところの急ピッチな株価上昇の反動で、利益を確定する売り注文に押された。終値は前日比619円90銭安の5万9917円46銭と、節目の6万円を割り込んだ。東証株価指数（TOPIX）は36.91ポイント高の3772.19。出来高は約26億7810万株だった。