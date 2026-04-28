お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀さん（53）が、体調不良のため当面の間、休養に専念することがわかりました。【映像】「医師より休養が必要との判断に」所属事務所の発表4月28日、所属事務所は公式サイトで、「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします。今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これ