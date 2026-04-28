鈴木農林水産相は、春の農作業が本格化するなか「農地周辺でクマに遭遇する危険性が昨年出没の多かった地域は特に高まっている」などとして、農家に向けクマに対する警戒を呼びかけました。鈴木農水相は作業時の注意点として、可能な限り1人での作業を避けることやラジオなど音の出るものを携帯して自分の存在をアピールすること、早朝や夕方は特に周囲に気を配ることなどを強く求めました。また、万が一クマに遭遇した場合には、