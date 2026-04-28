PCを自作している人たちに人気のCPUクーラー・PCケースファン製造メーカーであるNoctuaが、ユーザーに特に人気の高い「NF-A12x25 G2」を含む製品のCADモデルを無償公開しました。主要な3D CAD・CAMシステムで利用可能なSTEPファイルで配布されていて、ファイルを扱える人であればCAD設計時に組み込むことなどが可能です。3D CAD models | Noctuahttps://www.noctua.at/en/3d-cad-modelsダウンロードページは以下。Product-specific