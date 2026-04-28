ドジャースの山本由伸投手（２７）は２７日（日本時間２８日）に本拠地ロサンゼルスでのマーリーンズ戦に先発し、５回を１本塁打を含む５安打４失点、４三振４四球で勝敗は付かなかった。打者２４人に８７球、最速９６・８キロ（約１５５・８キロ）をマーク。防御率２・８７。チームは９回にサヨナラ勝ちして、山本の３敗目は消えた。試合後の一問一答は以下の通り。――チームはサヨナラ勝ちした「今日は本当にチームメートの