俳優の藤原紀香が２８日、２４年秋以来の再演となる舞台「罠」のＰＲ会見を大阪市内で行い、世界中で６０年以上にわたって演じられている作品の魅力を関西弁を交えて語った。６人の俳優による緻密（ちみつ）に計算された会話劇。「私自身も脚本、作品のファン」と明かす。至るところに伏線が張り巡らされており「お客さまがどんどんのめり込んでくださる。一回見ただけでは満足されない。ラストを知った上で『また見直さなアカ