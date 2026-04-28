【モデルプレス＝2026/04/28】女優の飯島直子が4月27日、自身のInstagramを更新。大根で作った手料理を披露した。【写真】58歳女優「贅沢使い」大根料理3品◆飯島直子、大根料理3品披露飯島は「そんなきのうは宅配物をまちながら大根で三品」「大根一本買っていた事をすっかり忘れていました」とつづり、大根料理を投稿。大根と車麩の煮物、大根とホタテサラダ、大根酢漬の3品のショットを公開し「大根三昧」と記している。また切