玉野市役所 岡山県玉野市が車検切れの公用車（軽自動車）1台を約2カ月、運行していたことが分かりました。玉野市に車をリースしている事業者が「車検」と「12カ月点検」を間違えていました。 玉野市によりますと、2025年12月、保険年金課で使用している公用車（2026年3月1日に車検満了）について車検の案内通知がありました。玉野市が2026年2月、公用車をリース事業者に預けましたが、12カ月点検と誤認され、車