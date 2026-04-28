【これからの見通し】中東情勢は膠着状態、市場の関心は各国の金融政策会合へ 中東情勢は膠着状態に陥っている。イランの提案に対してトランプ米大統領は懐疑的であると米WSJが報じている。核を持たないという米の要求にイランは応じないと見ているとしている。ホワイトハウスは数日中に回答と対案を提示する見通しだ。ただ、停戦状態は継続しており、双方の攻撃の応酬の事態は回避されている。まだ、交渉を継続する意志はお