【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：204円台到達後に失速、円買い介入への警戒感から調整局面入り 先週（4月20日～4月27日）のまとめ 先週のスイスフラン円は、週初から力強い上昇を見せ、一時204円台の節目を突破する場面があった。しかし、日本当局による為替介入への極度の警戒感や、高値圏での利益確定売りに押され、週後半にかけては上値を切り下げる重い展開となった。 204円台への高値更新（4月20日A