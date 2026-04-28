日本時間午後３時半から植田日銀総裁が会見を行う。日本時間きょう正午過ぎに日銀金融政策決定会合の結果が明らかになり、政策金利は予想通り０．７５％程度に据え置かれたものの、政策金利を１．００％程度に引き上げることを提案したメンバーが前回会合の１名から３名に増加したことを受け、市場では日銀の早期追加利上げの思惑が広がっている。植田総裁は前々週に「原油価格の上昇で経済が減速すれば景気や物価を下押し