【香港】 貿易収支（3月）17:30 予想-600.0億香港ドル前回-642.0億香港ドル 【インド】 鉱工業生産指数（3月）19:30 予想3.0%前回5.2%（前年比) 【ハンガリー】 ハンガリー中銀政策金利（4月）21:00 予想6.25%前回6.25% 【ブラジル】 拡大消費者物価指数(IPCA)（4月）21:00 予想0.95%前回0.44%（前月比) 【米国】 住宅価格指数（2月）22:00 予想0.1%前回0.1%（前