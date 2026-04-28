日銀会合を受けた円買いに、豪ドル円・NZドル円に売り＝オセアニア為替概況 日銀金融政策決定会合後に円買いが強まったことを受けて、豪ドル円やNZドル円なども売りが出た。日銀会合は市場予想通りの据え置きとなったが、投票結果が1月、3月の8対1ではなく6対3となった。従来の高田委員に加え、田村委員も加わる7対2を想定したが、中立派として知られる中川委員の利上げ投票がサプライズとなった。 また展望レポート