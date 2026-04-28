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テクニカルポイントポンドドル、上昇一服、一目均衡表の雲上限挟んだ揉み合いに 1.3679ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3656エンベロープ1%上限（10日間） 1.3544一目均衡表・雲（上限） 1.3524一目均衡表・転換線 1.3521現値 1.352010日移動平均 1.3467100日移動平均 1.343121日移動平均 1.3415200日移動平均 1.3388一目均衡表・雲（下限） 1.3385エンベロープ1