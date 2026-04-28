日銀会合受けて円買い進む投票結果などがややサプライズ＝東京為替概況 注目された日銀金融政策決定会合の結果を受けて円買いが強まった。ドル円は前日NY午後の流れもあり、発表前は比較的しっかりした動きを見せ、朝方の159.40円台から午前中に159.57円まで上昇した。 高値圏のもみ合いで迎えた結果発表では、市場予想通り政策金利の据え置きが決定された。しかし、投票結果が1月および3月会合での8対1から