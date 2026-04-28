今年2月下旬から3月下旬にかけて、伊那市に住む80代の女性が警察官を名乗る男から現金1650万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。2月下旬、女性宅の固定電話に警察官を名乗る男から「暴力団員が、詐欺で使用している口座をあなたの名義で開設してる」などとの電話がありました。その後、「お金の番号を照らし合わせるため、口座に入っているお金をすべて出してほしい」などとの電話があり、女性は3回に分けて現金1650万円を自