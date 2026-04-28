京都教育大の村上登司文名誉教授中学生約千人を対象に京都教育大の村上登司文名誉教授が2025年に実施した調査で、侵略から国を守る「正義の戦争」に反対すると答えた生徒が1997年より10ポイント近く減少し、5割弱にとどまったことが28日、分かった。「日本はどのような戦争も行うべきではない」と考える割合も漸減し「少し思う」と合わせて過去4回の調査で初めて8割を切った。村上氏は「反戦平和意識の低下傾向が見られる」と分