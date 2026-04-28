入管難民法改正案を可決した衆院本会議＝28日午後訪日外国人の入国可否を事前に審査する電子渡航認証制度「JESTA（ジェスタ）」の創設や、在留手続き手数料の上限引き上げを盛り込んだ入管難民法改正案が28日、衆院本会議で自民、日本維新の会、国民民主など各党の賛成多数で可決され、衆院を通過した。中道改革連合などは反対した。参院に送られる。今国会で成立する公算が大きい。JESTA創設は、不法滞在防止や入国審査の円滑