西アフリカのマリで国際テロ組織アルカイダ系の武装グループを含む反政府勢力の攻撃が激しくなっていて26日、政権側の国防相が殺害されました。マリではクーデターで実権を掌握した軍事政権とアルカイダ系の武装組織や反政府組織などの紛争が続いています。こうした中、ロイター通信によりますと、反政府組織側は25日マリ各地で過去最大規模の攻撃を開始、首都バマコ郊外では26日、軍事政権側の国防相が襲撃を受けて死亡しました。