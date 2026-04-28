タレントのMEGUMI（44）がMCを務める27日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）に出演。生活する上で幸せを感じる瞬間を明かす場面があった。この日はMEGUMIが以前から会いたかったというお笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶがゲスト。久保田から「何が楽しいですか、一番」と質問されたMEGUMIは「朝ごはんを作っている時とか、めちゃ幸せです。おにぎりに大葉とか巻いて、海苔巻いている時