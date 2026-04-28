＜D.LEAGUE25−26 ROUND.8 BLOCK VIBE＞◇4月24日◇東京・青海TOYOTAアリーナ東京前ラウンドまで3位だったFULLCAST RAISERZが最終戦の最終マッチで首位DYM MESSENGERSを破って逆転でシーズン優勝を決めた。Dリーグが創設した20−21シーズン以来のシーズン制覇で、1勝に終わった昨季の最下位から大きく巻き返した。5度目の出場となるチャンピオンシップ（CS＝5月31日、TOYOTAアリーナ東京）で、初優勝を目指す。2位KADOKAWA DREAM