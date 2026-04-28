国際サッカー連盟(FIFA)は今夏の北中米ワールドカップにおいて、累積警告のレギュレーションを変更することを検討しているようだ。イギリス『BBC』などが伝えている。北中米W杯では参加国数がこれまでの32から48に増え、ラウンド32の新設によって各国の最大試合数も8試合に増加。これに伴い、イエローカードによる出場停止のリスクが高まるなか、FIFAは新たな累積警告のレギュレーション導入を検討しているという。イギリス